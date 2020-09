Les stations de pompage, des remparts contre les inondations

Sans elles, certains villages ne seraient tout simplement pas viables, recouverts par 15 mètres d'eau. Mais les stations de pompage vieillissent. A Cuesmes, dans l'entité de Mons, l'intercommunale IDEA et la Société Publique de Gestion de l'Eau viennent de rénover les installations dites "de la Scierie". Exploitées depuis plus de 60 ans, elles nécessitaient de gros travaux de sécurisation. Visite guidée.

42mètres de descente à l'échelle - © C L

Mieux vaut ne pas avoir le vertige. La descente se fait via une succession d'échelles en métal. Bottes au pied, mains gantées, masque sur le nez et casque sur la tête...chacun s'agrippe aux barreaux humides. "Ici, il pleut non stop", avertit Frédéric Coupain. Il a l'habitude, désormais. Ingénieur à l'Idea, chef de projet, il suit les rénovations depuis leurs débuts. Les premiers jours, l'ambiance était à la perplexité, dans l'équipe, avoue-t-il en riant.