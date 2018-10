Les stations De Brouckère et Rogier rouvertes après des émanations d'un produit utilisé sur un chantier

A Bruxelles, les stations De Brouckère et Rogier dans le centre-ville sont rouvertes depuis 15 heures. Elles ont été évacuées sur ordre de police et sont restées fermées un peu plus de deux heures en début d'après-midi. Le trafic des métros et trams a également été perturbé une petite heure.

La raison, ce sont des émanations d'un produit utilisé par Bruxelles Mobilité sur un chantier, pour réaliser une chape d'étanchéité. Camille Thiry porte-parole de Bruxelles Mobilité explique: "ce produit était utilisé par des ouvriers aux abords de la station De Brouckère, où un chantier de rénovation qui inclut un parking pour vélos est en cours. C'est au niveau de l'accès à ce parking vélos, du côté de l'Hôtel Métropole qu'une chape d'étanchéité a été projetée. Le même type de chape a été projetée à d'autres endroits". Bruxelles Mobilité reconnaît que le produit a une odeur nauséabonde, "ce qui a pu causer un vent de panique parmi les usagers mais nous avions averti le dispatching de la STIB de ce chantier et de l'impact de l'odeur".

La superficie du chantier était bâchée, pour éviter que les odeurs ne se répandent trop. Mais selon Camille Thiry, "avec les appels d'air vu le tunnel métro à proximité l'odeur a voyagé au niveau de la station". Jusqu'à la station Rogier, qui a elle aussi été fermée. Ce produit a occasionné des irritations aux yeux de certains passants. Toujours selon les pompiers, sept personnes ont été transférées vers l'hôpital pour intoxication légère.

Cela a créé des perturbations du côté de la STIB. Mais depuis, le métro et le tram circulent à nouveau normalement. Les stations sont donc également rouvertes.