Les stations De Brouckère et Rogier fermées en raison d'un produit irritant

A Bruxelles, les stations De Brouckère et Rogier dans le centre-ville sont fermées sur ordre de police. Lors de travaux de rénovation, un produit a été utilisé pour réaliser une rampe pour les vélos. Et ce produit a occasionné des irritations aux yeux de certains passants. Selon les pompiers, huit personnes ont été incommodées et transférées à l'Hôpital Saint-Jean pour des examens.

Les pompiers sont toujours sur place. Cela a créé des perturbations du côté de la STIB. Mais depuis, le métro et le tram circulent à nouveau normalement. Les stations restent pour l'heure fermées.