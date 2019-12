Les stars des jeux vidéo rencontrent leurs fans à Bruxelles pour la première fois

La météo était parfaite ce dimanche et lundi 22 et 23 décembre pour un bon jeu vidéo. Pluie et vent au programme : aucune excuse pour ne pas en profiter. D’autant qu’un événement inédit se tenait au stade Roi Baudouin (Bruxelles) : le "Be. Brussels esport show". Rencontre entre professionnels du "gaming" et amateurs.

Sur une estrade, les champions de divers jeux vidéo sont présentés les uns après les autres. Tous ont décidé de passer pro, ils vivent de leur passion. Deux d’entre eux s’affrontent en public. Leur partie est retransmise sur grand écran pour que le public puisse les encourager. A l’étage, ceux qui ne jouent pas se détendent et rencontrent quelques fans ayant gagné ce droit. En bas, la compétition commence, mais l’animateur de la journée décide de rajouter du piquant, et invite deux amateurs à se joindre à la partie.

"Une claque"

Stressés, ils grimpent sur la scène : une partie atypique démarre. "Je me suis pris une grosse claque, leur niveau est vraiment très élevé", nous raconte Yvan, fan du jeu "Rocket League". "L’idée du jeu, c’est un peu du football, sauf que les footballeurs sont des voitures, et qu’elles peuvent voler". Vu l’équilibre des équipes, la partie est serrée, et les professionnels n’hésitent pas à coacher leur nouvel apprenti. "C’était génial, non seulement j’ai pu rencontrer un de mes idoles, mais en plus j’ai joué avec lui".

Selfies

De l’autre côté de la grande sale, un autre professionnel fait des photos avec des fans. "Au début, ça surprend tout ce monde venu pour nous voir jouer. C’est impressionnant et intimidant, aussi". Les fans posent des questions, prennent des selfies. Manifestement, ces stars 2.0 se sont habituées à leur succès.

Partage

De son côté, près de la régie, Jeremy Goossens (21 ans) sourit devant le spectacle : "Les événements de ce genre sont très importants. Pour comparer avec le football, une personne peut jouer seule dans la rue ou avec des amis, mais rencontrer les champions et les stars du foot, c’est autre chose. C’est cela que l’on fait ici, ça permet de rassembler, d’échanger et de créer le lien entre amateurs et pro, eux qui ne se voient souvent que par écrans interposés".

Sur les deux jours, près de 600 personnes se sont rassemblées pour cette première représentation belge. Un pas de plus à Bruxelles pour les jeux en ligne, alors que début décembre, la fédération européenne de l’eSport décidait d’installer son siège dans la capitale.