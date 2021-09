Les spécialistes des sauvetages périlleux s’affrontent lors d’un challenge Rope And Rescue

Rope and Rescue : corde et sauvetage. Tout est dans le titre du challenge. Il s’agit d’intervenir dans des conditions périlleuses en déployant toutes les techniques de cordes. Le challenge qui se déroule ce week-end dans le Hainaut (ce samedi aux Barrages de l’Eau d’Heure et ce dimanche à Beaumont), rassemblait des pompiers professionnels des Zone de secours Val de Sambre et Nage, des collègues des zones de secours de Bruges, Gand et Sint-Niklaas, une équipe de secouristes professionnels venus d’Allemagne, et une équipe d’amateurs passionnés des techniques de cordes. L’organisateur, Olivier Mineur, est lui-même pompier professionnel, membre du GRIMP, Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux, de la caserne de Marcinelle de la zone de secours Hainaut-Est : "Il y a cinq ateliers au cours desquels les équipes vont être confrontées aux six techniques de cordes spécifiques à notre pratique professionnelles. Tyroliennes, intervention en paroi, en ravin, etc. Participer à un challenge Rope’n Rescue, ça équivaut presque à une année entière d’entraînement en termes d’expérience". Une participation qui vient en plus des obligatoires formations auxquelles ces professionnels des sauvetages périlleux sont tenus d’assister chaque année.

3 images © Nicolas Rondelez

Des scenarii et des conditions réelles

Le programme est copieux. Cinq sauvetages au cours de cette première journée de samedi : descendre un homme coincé dans la nacelle supérieure d’une grande roue en panne, récupérer un nageur imprudent coincé sur un ponton au milieu de l’eau, retrouvé et sauver un vététiste tombé dans un ravin, faire franchir un mur à une victime particulièrement corpulente (350 kilos !!!) et récupérer la victime d’une noyade avec le concours d’un plongeur. "Ce sont des missions qui peuvent survenir n’importe quand et auxquelles nous devons être préparés", explique Olivier Mineur. Un des membres du jury confirme d’ailleurs. "Lors des inondations, je suis intervenu sur l’Amblève. Un canot avec trois pompiers et deux civils s’est retourné. L’un des cinq occupants s’est retrouvé coincé sur un îlot, au milieu du courant. Il a fallu aller le chercher mais il n’était pas possible d’utiliser une embarcation. C’est le scénario de cet homme coincé sur un ponton aujourd’hui".

3 images © Nicolas Rondelez

Un classement mais que des gagnants

Les équipes ont un temps limite pour réaliser les différentes missions. Un classement est établi sur base du chronomètre, du respect des techniques et de la sécurité ET d’après l’expérience des victimes. "Mes fausses victimes sont des civils, des quidams volontaires. Elles n’ont aucune expérience des situations périlleuses, explique Olivier Mineur. Elles peuvent donc se retrouver dans un état agité, stressées, même s’il ne s’agit que d’un exercice. Ce sont des choses que nous devons aussi être habitués à gérer. Et donc, en fin de journée, les victimes évaluent leur prise en charge par les différentes équipes et attribuent 50% des points". Mais avant d’être une compétition au sens strict, challenge Rope’n Rescue est un échange d’expérience. "En fin de journées, les équipes se réunissent. On regarde des photos et des vidéos des différents sauvetages, on partage, on analyse. Il s’agit avant toutes choses d’améliorer nos pratiques et notre efficacité en situation d’intervention réelle".