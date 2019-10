Les spécialistes belges viennent combler le désert médical de la région de Givet, en France

Plusieurs fois par semaine depuis un an, des spécialistes belges de CHU Namur, principalement de l’implantation dinantaise, viennent faire des consultations dans l’ancienne clinique de Givet. Le bassin de 10.000 habitants n’avait jusqu’ici plus que quelques généralistes pour se faire soigner ou alors réaliser des déplacements vers la Belgique justement.

Le docteur Magema, chirurgien abdominal et en urologie, prend la route une fois par semaine pour se rendre à l’ancienne clinique. Un peu plus de 20 minutes de trajets pour faire la route et entamer une série de douze consultations pendant l’après-midi : "A Dinant j’ai déjà 50% de ma patientèle qui est française… En me déplaçant jusqu’ici, je donne un peu de moi-même pour éviter à une partie d’entre eux de devoir faire le trajet".

Sinon c’est Reims…

Parmi eux Colette, elle habite à quelques kilomètres et avant l’arrivée des spécialistes belges, elle se rendait à Dinant ou beaucoup plus loin… À Reims si elle voulait consulter un chirurgien : "J’ai une hernie à l’estomac. Je vais devoir me faire opérer pour la 13ème fois. Reims c’est à 120 kilomètres. 120 kilomètres ! Donc j’allais souvent à Dinant mais ici tout le monde est gagnant".

A l’hôpital de Dinant, il y a déjà 15% des patients qui passent la frontière pour obtenir des soins. Un accord franco-belge permet à ces patients de continuer à bénéficier de leur sécurité sociale tout en étant soigné de l’autre côté. Mais l’ouverture de 2 cabinets à des médecins belges au sein même de la ville frontalière rencontre déjà un grand succès : "200 patients viennent déjà voir les médecins… Nous avons déjà 7 spécialités ici et espérons en avoir 10 d’ici la fin de l’année", se réjouit le conseiller municipal en charge des soins de santé Farouk Boudhassem. Seule obligation : obtenir l’autorisation et la reconnaissance de l’ordre des médecins français. La procédure est en cours pour trois autres Belges.

Quelques médecins belges se déplacent et permettent à plusieurs centaines de patients de ne pas devoir le faire. Un beau succès qui permet à la Belgique d’aider un peu le "doigt de Givet" et ses habitants à être un peu moins isolés.