Les souterrains de la Citadelle de Namur primés comme "patrimoine insolite" préféré des Wallons

La cérémonie a eu lieu jeudi soir au château de La Hulpe. C’était la clôture d'une grande opération de promotion orchestrée par le ministre wallon et l’Agence wallonne du Patrimoine.

Pendant plusieurs semaines, 20.000 personnes ont voté sur internet pour leurs candidats favoris. Il y avait 30 nommés, répartis en six catégories. Trois sites namurois ont été primés : le domaine des grottes de Han, le château de Vêves (à Houyet) et les souterrains de la Citadelle de Namur.

La Citadelle de Namur plébiscitée dans la catégorie "patrimoine insolite"

"On est ravi de ce prix car c'est un magnifique projet. On invite d'ailleurs tout le monde à venir visiter ces souterrains rénovés, a réagi Geneviève Laurent, cheffe du service Citadelle à la ville de Namur, lors de la cérémonie. Ça a été un projet de longue haleine, qui a demandé énormément d'énergie de la part des services communaux, mais aussi de l'ASBL Comité Animation Citadelle qui fait vivre ces souterrains au quotidien, avec toute une équipe de guides hyper motivés. Le public est lui aussi ravi. Avant travaux, on partait sur des chiffres de fréquentation de l'ordre de 14.000 visiteurs par an. Aujourd'hui, sur l'exercice 2018, on a plus que doublé ce chiffre !"

Notez que le Musée royal de Mariemont, dans le Hainaut, et l’Abbaye de Val Dieu (en province de Liège) ont également été récompensés. Les provinces de Brabant Wallon et du Luxembourg, par contre, sont reparties bredouilles.