Les sous-vêtements chauds "techniques" sont nés il y a 65 ans à Roubaix

Tout part d'une petite révolution technologique. En 1953, les frères Despatures, trois industriels du secteur textile mettent au point un tissu qu'ils appellent le "Thermolactyl", des sous-vêtements conçus pour tenir chaud et aider les personnes souffrant de rhumatismes. Leur usine se trouve rue Damartin à Roubaix, la société Damart est née. Filiep Blontrock, directeur général de Damart Belgique raconte les débuts de cette aventure: "le petit Damart des débuts, ce sont des fibres creuses qui mettent une couche d'isolation d'air autour du corps, avec un petit bruit caractéristique d'électricité, on parlait de charger son petit Damart". Dans les publicités de l'époque on parle de "triboélectricité"...

Adieu l'électricité statique...

Sylvie Ducept, Ingénieur R&D Innovation Damartex - © RTBF

Les temps ont changé, finies les étincelles et les cheveux en l'air, durant 65 ans, la recherche n'a jamais cessé dans le secteur textile. Aujourd'hui, les sous-vêtements de la marque Damart sont fabriqués en Tunisie mais le département de Recherche et Développement se trouve toujours à Roubaix. C'est là que nous reçoit Sylvie Ducept. Cette ingénieure textile nous explique les dernières matières mises au point, notamment un textile conçu pour tenir chaud tout en hydratant la peau. Mais le principe de base du Thermolactyl est toujours le même, celui du double vitrage. "On s'appuie sur deux propriétés: un principe qui consiste à emprisonner un maximum d'air dans la structure, dans les fibres ou dans les deux. C'est le phénomène du double vitrage, l'air étant le principal isolant. Et puis on va agir également sur les infrarouges du corps. Notre corps est comme un petit soleil qui irradie à 37° et qui envoie des ondes et le but est de les bloquer pour garder un maximum de chaleur entre le corps et le textile".