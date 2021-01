Les sociétés de logement social bruxelloises lancent une application pour faciliter la vie des locataires

Une application pour smartphone est en phase de test pour faciliter la vie des locataires des logements sociaux. "Appinest" permet aux habitants, en quelques clics, d’avertir directement les réparateurs en cas de problème et de suivre en temps réel l’état de leur dossier. La société de logement social de Jette et Ganshoren, la LOJEGA, est le cobaye de l’expérimentation depuis un mois.

Un gain de temps pour réparateurs et locataires

Une serrure ou une porte endommagée, une petite ou une importante fuite d’eau, un ascenseur en panne, Didier, le chef du service d’entretien, répond aux appels potentiels des 5000 locataires des logements sociaux de Ganshoren et Jette. Il coordonne ensuite les équipes et suit les chantiers en cours. Il reçoit dorénavant des notifications sur son ordinateur via l’application Appinest. "Je les vois le matin. Nous pouvons ensuite envoyer un SMS au locataire puis lui indiquer que l’intervention est prise en compte. S’il y a une urgence comme une fuite d’eau, on prend contact avec le locataire et on envoie directement nos hommes sur place", explique le coordinateur.

"Cette diminution des intermédiaires se traduit par un gain de temps", s’enthousiasme Serge Colin le directeur de la Lojega : "cela nous permet vraiment de pouvoir répondre immédiatement à une demande même le week-end. On peut à présent intervenir 24 heures sur 24".

Toute la Région bientôt équipée

L’application Appinest a été téléchargée par une centaine de locataires en ce début d’année. L’objectif, à terme, est d’équiper les 16 sociétés de logement social en Région bruxelloise. "Nous voulons donner aux locataires l’occasion de devenir de consommateurs actifs. Nous voulons leur permettre d’avoir une communication qui soit vraiment partagée avec leur société. L’idée est à la fois d’entretenir le patrimoine immobilier public, et pour les sociétés : de devenir proactives, orientées pour le client", précise Yves Lemmens, le directeur général de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB).

D’ici quelques mois, nous dit-on, l’application devrait être mise à disposition de l’ensemble des locataires des 40.000 logements sociaux de la Région bruxelloise.