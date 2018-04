Les scieries wallonnes sont en crise, la faute aux acheteurs venus d'Asie?

Ils achètent notre bois 25% plus cher que les prix normaux du marché. Du coup, faute de matières premières, les scieries wallonnes ralentissent, ou cessent leurs activités.

Depuis plusieurs années, les scieries wallonnes sont confrontées à la concurrence des acheteurs asiatiques. Des acheteurs de bois qui viennent littéralement piller les forêts de chênes et de hêtres.

A voir les piles de troncs d'arbres qui s'entassent sur le site d'une scierie de Faulx-les-Tombes (où nous nous sommes rendus), on ne devinerait pas que cette entreprise, comme la plupart des autres scieries wallonnes, vit des moments difficiles. Et pourtant, le carnet de commandes est plein. "Le marché, au niveau de la demande, se porte très bien. On a du travail tant qu'on veut, si je puis dire, mais le problème maintenant, c'est qu'on n'a pas assez de matière première pour faire tourner notre industrie."

C'est que les scieries wallonnes subissent une rude concurrence. "On n'arrive difficilement à acheter du bois lors de ventes publiques, une grosse partie est exportée sur l'Asie, la Chine, bien entendu. On entend des chiffres entre 60% et 80% de notre matière première qui est exportée en Asie."

Et l'explication est simple : les Chinois paient mieux, malgré le coût du transport et celui de la main-d’œuvre. "Il faut savoir qu'on a des hausses chaque année de plus ou moins 10, 15 voire 20% dans certains lots, donc maintenant, nous sommes arrivés au bout du maximum de prix qu'on peut donner."

Conséquence : l'activité ralentit, ou cesse carrément. Une situation d'autant plus absurde qu'aujourd'hui, les Chinois vendent chez nous des meubles ou du parquet fabriqué chez eux, mais avec du bois wallon.