Les salariés de l'Avenir espèrent en savoir plus ce vendredi sur le sort qui leur est réservé

En début de semaine, le personnel de l'Avenir apprenait que 60 des 280 équivalents temps plein du groupe étaient menacés par un plan de restructuration. Dans la foulée, plusieurs transformations ont été brièvement annoncées. Ce vendredi, un nouveau conseil d'entreprise va se tenir.

A quoi peut-on s'attendre ?

Ce conseil d'entreprise va détailler ce qui a été annoncé mardi. En début de semaine, la communication a été lapidaire, on était dans la note d'intention mais avec un chemin bien tracé : un quart d'effectifs en moins.

Aujourd'hui, le plan social va être détaillé. On peut s'attendre à un chiffre plus précis du nombre d'emplois qui seront supprimés.

La direction devrait également justifier son choix de confier dorénavant l'impression du journal l'Avenir à son plus gros concurrent : le groupe Rossel. Et sur le choix, dans le même temps, d'abandonner le format tabloïde pour revenir à un format plus large, celui utilisé par la Meuse et Le Soir.

De nouvelles actions des journalistes ?

A la demande des syndicats, une assemblée du personnel est prévue à 15h00. Les actions à mener seront décidées à ce moment-là.

Si une grève n'est jamais à exclure, la réponse apportée par les journalistes du groupe a été jusqu'ici originale et réfléchie. De source interne, on espère continuer sur cette voie avec des réponses originales.