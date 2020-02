Les sacs en plastique pour fruits et légumes à Bruxelles, c'est fini dès ce 1er mars

Une précision: les sacs en plastique composés de 40% de matériaux biosourcés et compostables à domicile sont autorisés jusqu’au 31 décembre 2024 uniquement pour les denrées alimentaires vendues au détail, humides et contenant des liquides pouvant couler.

La mise en place de la suppression totale des sacs en plastique dans les commerces bruxellois remonte à 2017 . Elle ne s’est pas faite sans mal, les réticences ont été nombreuses . Ceci étant, cette année-là, ce sont d’abord les sacs de caisse qui sont interdits. L’année suivante, place aux sacs pour fruits et légumes non biosourcés et compostables à domicile. Le mois prochain marque une nouvelle étape.

Nous avons suivi la trace des déchets plastiques belges. Lorsqu'un emballage en plastique est jeté dans le sac PMC, est-il vraiment revalorisé ? recyclé ? Questions à la Une vous démontre images et témoignage à l'appui, que vos déchets prennent parfois un chemin étonnant. Vous les pensez recyclés, ils seront peut-être brûlés ou enfouis dans le sol d'autres pays. Dans ce reportage Questions à la Une remonte également la trace des déchets plastiques de nos supermarchés et de nos entreprises. Des déchets qui sont pour la plupart exportés vers l'Asie ou la Turquie. Là, ils polluent les sols, les rivières et menacent la santé de millions de personnes. Un reportage de Tristan Godaert

Rappelons que, chaque année, 800.000 tonnes de sacs en plastique à usage unique sont utilisées en Europe. "Fabriqué en à peine une seconde, un sac en plastique a une durée d’utilisation de 20 minutes en moyenne. Et sa durée de vie varie d’un à quatre siècles. La quantité de déchets créée est donc énorme", insiste Bruxelles Environnement. "En plus des ressources naturelles et de l’énergie nécessaires à la production et au transport de sacs en plastique peu résistants, ceux-ci terminent souvent leur vie dans les poubelles ménagères. Ils poursuivent ensuite leur course dans des incinérateurs. Brûlée, la matière première est alors purement et simplement gaspillée. Mais les sacs en plastique sont aussi souvent abandonnés dans les rues, la nature, les océans se retrouvant jusque dans les estomacs des animaux marins et finalement… dans nos assiettes."

Bruxelles Environnement a créé une page Internet afin de répondre aux multiples interrogations des citoyens au sujet de l’utilisation des sacs plastiques.

En Wallonie, l’interdiction progressive des sacs en plastique a débuté le 1er décembre 2016. "Pour les fruits et légumes vendus en vrac, il est possible d’utiliser des sacs en plastique à usage unique jusqu’au 1er mars 2020", détaille le portail environnement de la Région wallonne. "Toutefois, depuis le 1er janvier 2018, les sacs doivent comporter une teneur minimale en matière biosourcée (40%) et être compostables à domicile (OK compost home)."