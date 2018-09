Les rues de Schaerbeek seront désormais limitées à 30km/h

Depuis plusieurs jours, des ouvriers placent des panneaux partout dans les rues de la commune. Schaerbeek qui généralise donc la zone 30 sur son territoire. C'est la conséquence de plusieurs accidents mortels qui ont suscité l'indignation des habitants de la commune.

Faire ralentir les voitures dans le trafic pour limiter autant que possible le nombre d'accidents. C'est l'objectif de la commune de Schaerbeek. Cela passe par des ralentisseurs, des oreilles de trottoirs élargies et, bien sûr, des limitations de vitesse. Une zone 30 ne devient effective qu'une fois la signalisation installée. Les ouvriers s'y attellent.

"On a dû casser des dalles, creuser sur 40 cm de profondeur, nettoyer l'endroit où l'on va placer les panneaux… Là, on mette du stabilisé pour les futurs panneaux."

Pour l'échevin cdH de la Mobilité, Denis Grimberghs, la région bruxelloise pourrait utilement s'inspirer de l'exemple schaerbeekois.

"Le mieux serait que l'intérieur de la Grande Ceinture, les zones les plus densément peuplées, soient toutes mises à 30 km/h. Il en va de la sécurité des habitants de ces zones où il y a énormément de circulation (voitures, transports en commun, piétons, cyclistes…). Et on le sait tous : les dangers à 50 km/h sont plus élevés qu'à 30."

Une fois les panneaux installés, il faut s'attendre à l'arrivée de radars. Car une limitation de vitesse sans contrôle risque de rater son objectif…