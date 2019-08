Les rues de Bruxelles ne sont pas un circuit de Formule 1

Ce n’est pas une boutade mais le cri d’indignation de Benoit Godart, porte-parole de Vias (autrefois IBSR, Institut Belge de la Sécurité Routière). De 22 juillet au 9 août dernier, des contrôles de vitesse ont été opérés, chaussée de Haecht, à Schaerbeek. Sur cette voirie, la vitesse est en principe limitée à 50 km/h mais la réalité est tout autre. En moyenne, 32 automobilistes étaient quotidiennement contrôlés à plus de 86 km/h. (A partir de cette vitesse, le conducteur est considéré en "excès de vitesse grave" et envoyé directement devant le tribunal). Mais certains roulaient bien plus vite encore.