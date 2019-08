Les robots sont de plus en plus nombreux dans les salles d'opérations des grands hôpitaux

Ils sont notamment utilisés en urologie, gynécologie, en chirurgie cardiaque ou abdominale. Récemment, l'hôpital universitaire de la VUB a eu recours à cette technique pour une intervention beaucoup plus rare…

A quoi ressemblent-ils et quel est leur intérêt ?

A première vue, le robot ressemble à une immense araignée dont les pattes se termineraient par des instruments connectés. Il est guidé à distance par le chirurgien.

La patiente récemment opérée à l'hôpital universitaire de la VUB souffrait du syndrome de Dunbar, une maladie congénitale rare qui provoque de violentes douleurs dans l'abdomen. Eric Debing est le chirurgien vasculaire qui a pratiqué l'intervention. Pour lui, le recours au robot présente de réels avantages. "Pour le chirurgien, tout d'abord, qui a une meilleure vue. On peut travailler plus précisément. Et le temps d'intervention est plus court (…) Le patient, lui, a un temps de récupération plus rapide et il y a moins de risque d'infection." En effet, le recours au robot est particulièrement précis quand la zone à traiter est d'accès difficile.

Désormais, de nombreuses disciplines chirurgicales y ont accès. "On ne sait pas réaliser toutes les opérations via robot, mais il y a différents domaines (gynécologie, chirurgie abdominale…) où une opération sur deux pratiquement peut se faire par voie robotique."

Mais le robot a aussi ses détracteurs. Ceux-ci mettent en avant son coût (comptez deux millions d'euros). Un coût qu'il faudrait amortir en pratiquant des interventions robotisées, pas vraiment nécessaires.