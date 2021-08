Les riverains du village d'Orgeo dans la commune de Bertrix, sont en colère

Une demande de permis a été introduite par une société (la société Houthoofdt-Colette) pour déverser des déchets de type Cinq, c'est-à-dire des terres de remblai, dans le quartier résidentiel du Point d'Arrêt. Le volume serait de plus de 32 000m³ étalés sur une durée de 20 ans.

Les riverains parlent de décharge et craignent de nombreuses nuisances comme les odeurs, le bruit, le fait que les déchets se trouveraient au pied de leur habitation, et l'impact que ceux-ci auraient sur la santé. Les citoyens ne comprennent pas et comptent continuer à agir. Parmi ceux-ci, Marie Devahif :

"On s'est structurés en comité et on a rédigé des argumentaires. On a une pétition de 279 signatures et on a fait appel à un avocat. Et s'il faut aller au Conseil d'Etat nous irons. Ce que l'on souhaite c'est éviter la décharge en face de chez nous. Nous sommes conscients qu'il faut des endroits, mais pas près des habitations. D'autre part on ne comprend pas comment le médecin propriétaire du terrain accepte un tel projet."

La commune a quant à elle remis un avis défavorable. Contacté par nos soins, le bourgmestre de Bertrix Mathieu Rossignol ne souhaite pas s'exprimer sur ce dossier et affirme que la décision est désormais entre les mains du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué de l'urbanisme. Ils devraient remettre leur décision le 14 septembre. Dans la presse, l'entrepreneur explique que les terres de remblai ne sont ni industrielles ni polluées.