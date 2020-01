Les riverains demandent un parking pour Forest National, qui doit renouveler son permis

Un dépliant toutes-boîtes a été distribué dimanche dans 20.000 boîtes aux lettres de la commune de Forest par un groupe de 700 riverains, commerçants et professions libérales souhaitant dénoncer le parking à 5 euros de l'heure les soirs de concert. Le bourgmestre Stéphane Roberti assure ce lundi que des explications vont être données aux riverains.

L'augmentation du stationnement en voirie à 5 euros de l'heure de 19h30 à minuit les soirs de concert dans une grande zone autour de Forest National est depuis le 1er janvier en phase d'information. Les automobilistes sont simplement avertis à l'heure actuelle du changement à venir, qui sera effectif au 1er mars prochain.

Le groupe de protestataires dénonce l'absence de concertation. La pétition en ligne a réuni 634 signatures depuis son lancement le 15 janvier. Ils estiment que cette mesure ne va faire que déplacer le problème, bien que le bourgmestre assure que la zone a été prévue suffisamment large pour prévenir ce type de report. Ils ajoutent que cette manœuvre pourrait s'avérer inefficace car les personnes qui se rendent aux concerts en voiture étant en moyenne 3 par véhicule, ils pourraient se partager le prix du stationnement. Le bourgmestre se dit prêt à augmenter le tarif à 10 euros de l'heure si tel est le cas.

Conflit autour des chiffres

"Pour les riverains, il va falloir acheter une carte Invités à 20 euros et donc on va devoir commencer à payer pour recevoir des invités chez nous", remarque Olivier De Blauwe, porte-parole du collectif. "Ca posera aussi des problèmes particuliers, si par exemple vous avez une voiture de remplacement." Stéphane Roberti relève que les soirs de concert les invités ne trouvaient de toute façon pas de places libres pour se garer et que le prix du stationnement invité est de 20 centimes par heure.

Le collectif dénonce de plus l'impact pour l'horeca ou encore les clubs de sports. Là, Stéphane Roberti renvoie à la possibilité de se garer sur le parking d'Audi pour 5 euros la soirée. Le collectif répond que ce parking n'est pas tout le temps disponible et défend en conséquence le conditionnement du renouvellement du permis d'exploitation de Forest National pour 15 ans à la création d'un parking propre, surtout qu'il est prévu de créer une salle de spectacle à l'Abbaye et une piscine. Mais construire des parkings n'est pas vu d'un bon oeil à l'heure actuelle, comme l'explique Stéphane Roberti. "On est dans une période où les mentalités changent et les jeunes nous ont amenés à faire attention au réchauffement climatique. Aujourd'hui, construire un parking dans le centre de Forest n'est pas quelque chose qui est en projet. Le permis d'environnement de Forest National est de plus délivré par la Région, pas par la Commune. (...) Cela fait 20 ans que les riverains se plaignent des problèmes de stationnement liés à Forest National. On teste donc cette formule avec la possibilité d'aller au Ceria ou sur le parking d'Audi. On a le mérite d'essayer quelque chose."