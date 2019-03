Les résidents d'une maison de repos à Binche se mobilisent pour le climat

« Pourquoi pas nous autre ? C’est pour tout le monde ! », dit-il.

Il y a longtemps qu’on aurait dû le faire

« Nos résidents suivent l’actualité et sont conscients du problème sur le climat, des déchets, des jeunes qui se battent pour un avenir plus propre et plus sain pour leur santé. Et donc on s’est dit, pourquoi ne pas les faire manifester. Mais en ville ce n’est pas possible », explique Muriel Taverniers, animatrice à la résidence Jeanne Mertens.

Beaucoup d’entre eux ont des petits ou des arrière-petits-enfants et les discours sur l’état futur de notre environnement les affectent aussi directement.

« Il y a longtemps qu’on aurait dû le faire », dit Monique, une résidente.

« Je plains les jeunes pour plus tard. On parle que la mer va monter, il faut faire quelque chose », ajoute Simon, un autre résident.

Une manifestation d’un jour, mais dans cette résidence, la plus grande de Wallonie, des formations ont été organisées depuis longtemps pour passer au tri sélectif, cultiver un potager ou pour expliquer l’interdiction des gobelets en plastique. Tout le monde s’est très vite adapté.

La Maison de repos Jeanne Mertens de Binche compte 222 résidents en tout, il devrait donc y avoir du monde à cette manifestation des seniors.