Les repreneurs de l'abattoir de Bastogne font marche arrière

Mauvaise nouvelle pour l’abattoir de Bastogne. Les repreneurs flamands, Jan et Charlotte Swaegers, qui avaient signé la reprise des installations de l’abattoir et du marché couvert, le 9 avril dernier, viennent de faire marche arrière. Ils abandonnent cette reprise. Une information révélée par nos confrères de TV Lux .

L'intercommunale Idélux vient de confirmer l'information dans un communiqué, la crise liée au Covid-19 a eu raison de la reprise de l’Abattoir de Bastogne." Après d’intenses discussions en vue de finaliser un projet intégré de reprise des infrastructures et des activités de l’abattoir ainsi que du marché couvert de Bastogne, le Groupe IDELUX et Abattoir d’Ardenne étaient arrivés à la conclusion d’un accord global et à la signature de multiples conventions. Malheureusement, la situation actuelle et les conditions difficiles liées à la crise du Covid-19 ne permettent plus aux deux parties de répondre aux conditions des conventions fraîchement signées. "

D’un commun accord, les conventions ont été résiliées. Le Groupe IDELUX ne baisse cependant pas les bras et relance dès maintenant les démarches de recherche pour donner un avenir prometteur à cet outil.

Cette annonce est une déception pour l’ensemble du secteur de la viande qui espérait une reprise rapide des activités du site après le scandale Veviba en mars 2018 et la faillite de Qualibeef en août 2019.