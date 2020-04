Les relevés de l'ISSEP le prouvent : l'air wallon est moins pollué depuis le début du confinement

C’est une des rares raisons de se réjouir du confinement : l’activité économique au ralenti et la voiture restée au garage ont eu une influence positive sur la qualité de l’air. L’ISSEP (Institut scientifique de service public) a comparé la moyenne des relevés de la concentration en dioxyde d’azote, liée pour 50% au trafic routier, dans quatre grandes villes wallonnes (Charleroi, Liège, Mons et Namur) entre le 16 mars et le 26 avril derniers, et de ceux effectués aux mêmes endroits à la même période les années précédentes. Le résultat est sans appel : "On constate une diminution qui va de 25 à 45% suivant les stations. Et ce sont les stations les plus urbaines, les plus influencées par le trafic, qui connaissent la baisse la plus importante", note Guy Gérard, responsable de la cellule "Qualité de l’air" à l’ISSEP. À Namur, par exemple, on relève aujourd’hui quinze nanogrammes de NO2 par mètre cube, contre 32 au même moment l’an dernier. Des mesures réalisées en milieu rural notent aussi une diminution, mais nettement moins spectaculaire.

Les émissions ont nettement baissé par rapport aux années précédentes à la même période - © ISSEP

Toujours des particules en suspension

Mais ne nous réjouissons pas trop vite : tous types les polluants n’ont pas diminué de manière aussi spectaculaire. "Si on prend par exemple les particules en suspension, polluant qui n’est émis qu’à 15% par le trafic, là on ne remarque pas de diminution par rapport aux années antérieures", nuance Guy Gérard. Et si on regarde de plus près les relevés de la période, on remarque même des pics, en ce qui concerne ces particules en suspension, principalement autour du 27 mars. "Plusieurs hypothèses circulent. D’abord, celle de la formation de particules secondaires, qui ne sont pas émises directement dans l’atmosphère mais sont des polluants gazeux qui se transforment. Un des secteurs qui en est responsable est l’agriculture, avec des émissions d’ammoniac. L’autre hypothèse est l’apport de pollution extérieure par des masses d’air venant du nord-est, et donc plus chargées en polluants", avance le scientifique. Une troisième hypothèse serait une hausse de l’utilisation du chauffage domestique par les personnes en télétravail.

Influence du télétravail… et du beau temps

Le télétravail a d’ailleurs eu une incidence sur la pollution de l’air. La diminution des déplacements a eu un impact positif sur l’émission de dioxyde d’azote et d’autres polluants. "On chauffe davantage son domicile et le recours accru à internet pourrait générer davantage d’émissions de CO2", fait remarquer Guy Gérard. L’ISSEP n’a pas mesuré ces émissions de gaz à effet de serre, mais des analyses menées à Paris révèlent que pendant le confinement, ceux-ci ont au contraire baissé de 30%. Autre facteur qui a influencé sans conteste les résultats : la météo. "Les conditions météorologiques jouent effectivement un rôle important dans la dispersion des polluants, remarque notre interlocuteur. Il est évident que si on avait eu des épisodes avec des pluies plus intenses et du vent très fort, on aurait constaté une diminution encore plus importante".