Les refuges wallons se "mettent en grève" pour protester contre la remise d'animaux saisis à des marchands

Les refuges wallons sont scandalisés: ils viennent d'apprendre qu'après avoir recueilli et soigné de nombreux animaux saisis à Saint-Denis en mars dernier, ils allaient se voir retirer une partie des rescapés pour les donner... à un éleveur-marchand.

Les différentes asbl, réunies ce mardi à Meslin-L'Eveque pour faire entendre ensemble leur voix, jugent cette décision "totalement incompréhensible et totalement scandaleuse d'un point de vue éthique", et estiment qu'elle "pose non seulement question mais fait état d'un incroyable mépris à l'égard des refuges agréés".

Les refuges ont donc annoncé s'unir pour mettre en place un plan d'action en commun "pour contrer cette décision lamentable et réclamer la dissolution de cette administration" (ndlr: l'UBEAW, Unité du Bien-être Animal de Wallonie), "qui révèle maintenant sans fard qu'elle n'est pas au service des animaux".

Les refuges demandent également au ministre Di Antonio de se positionner et annoncent qu'ils ne collaboreront plus avec l'unité tat que le problème n'est pas réglé...