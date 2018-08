Les refuges tirent la sonnette d'alarme: ils n'ont plus de place pour recueillir les chats abandonnés

"Dans un monde idéal, les refuges n’existeraient pas parce que tout le monde traiterait correctement son animal. Il n’y aurait plus besoin de les abandonner car chacun aurait réfléchi…, dépeint Gaëtan Scoldino, président de la SPA de la Louvière. Mais dans la réalité, c’est un peu plus compliqué… Parfois, on craque. On en veut aux éleveurs et commerçants qui font en sorte que des adoptions non réfléchies aient lieu. Trop souvent, c’est le cas ! Les animaux sont malheureusement devenus un business. Et cela génère beaucoup de souffrance animale."

Précisons que la SPA de La Louvière refuse d’euthanasier les animaux qu’elle ne peut pas accueillir. Elle privilégie une solution intermédiaire. En attendant une adoption définitive, des chats sont hébergés auprès de familles d’accueil. La SPA fournit le matériel et la nourriture.