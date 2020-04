Les recyparcs rouvrent leurs portes, mais sous conditions

N’y allez pas sur un coup de tête, le coffre chargé du bric-à-brac accumulé pendant un mois de confinement. Si l’heure est à la réouverture, du côté des parcs à conteneur, mieux vaut préparer son déplacement. Ce lundi, les recyparcs de la zone Ipalle rouvraient leurs portes au public mais avec un maximum de précautions.

C’est ainsi que pour sa réouverture ce lundi à 13h, l’équipe du recyparc de Kain, dans l’entité de Tournai est renforcée (5 personnes au lieu de 3) et un seul type de déchets est accepté pour l’instant du moins, les déchets verts.

"C’est un soulagement parce que je suis en train de couper mes sapins et je devais absolument les évacuer, explique le premier "client" du jour. Je pensais voir une plus longue file et c’est pour ça que je suis venu bien à l’avance. "

Autre contrainte imposée par Ipalle lors de ce déconfinement progressif, la prise de rendez-vous préalable. " Je ne savais qu’il fallait prendre rendez-vous, avoue un autre "client". Mais en y réfléchissant, c’est plutôt logique."

Du côté d’Ipalle, on a pris exemple sur la Flandre qui a rouvert ses recyparcs la semaine dernière : "Les demandes les plus pressantes que nous avons reçues concernaient les déchets verts, explique Vincent Van Leynseele, directeurs du pôle économie circulaire d’Ipalle. C’est pourquoi, on se limite, dans un premier temps à ces déchets avant d’autoriser dans quelques jours et progressivement le dépôt d’autres déchets. La prise de rendez-vous devrait aussi permettre de limiter et fluidifier l’accès au parc, nous avons beaucoup communiqué à ce propos."

"C’est très bien et il faut en plus des conditions très strictes pour protéger les travailleurs, commente un homme qui décharge sa remorque. De la rigueur pour tout le mode, c’est simple et on aurait peut-être pu laisser ouvert les recyparcs dès le début du confinement si on avait imposé cette rigueur."

A noter, que les modalités d’accès aux recyparcs sont laissées à l’appréciation de chaque intercommunale Wallonne et que les contraintes imposées dans une zone peuvent être différentes ailleurs.

Mais certaines règles devront toutefois être respectées partout en Wallonie : la circulaire ministérielle qui autorise la réouverture progressive des recyparcs précise que les usagers devront porter un masque de protection et ne pourront pas être plus de 2 par véhicule. L’accès est interdit aux moins de 16 ans. Il est aussi demandé de trier leurs déchets à l’avance afin de limiter le temps passé au recyparcs.

Enfin la récolte des déchets spéciaux, d’équipements électriques et électroniques ainsi que de l’asbeste-ciment reste interdite pour l’instant partout en Wallonie.