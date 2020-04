Les recyparcs bruxellois sont ouverts en cas d'urgence ou d'absolue nécessité

A la différence des recyparks wallons qui rouvrent progressivement leurs portes à partir de ce 20 avril, les recyparks bruxellois ne les ont jamais fermées. Depuis le 23 mars, les horaires ont toutefois été adaptés et les motifs pour s’y rendre, limités aux "situations d’urgence ou d’absolue nécessité". Bruxelles Propreté cite notamment à titre d’exemple, le fait de vider un logement suite à un déménagement ou un décès. Et cela ne changera pas pour le moment. Si les jardineries et les magasins de bricolage peuvent à nouveau accueillir des clients, il n’est pas encore question pour ces derniers, de se rendre dans l’un des parcs à containers bruxellois pour se débarrasser de pots de peinture vides ou de vieux meubles de jardin.