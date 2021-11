Les recettes du stationnement augmentent de 44% en région bruxelloise

Dans sa réponse, le Ministre du Budget a expliqué que les horodateurs avaient rapporté une somme en hausse de 44% par rapport à l'année précédente. Dans le détail, poursuit Sven Gatz, "concernant l'augmentation des recettes propres, il s'agit d'une augmentation de 28 millions. La plus grande partie de cette augmentation s'explique par les recettes supplémentaires provenant des redevances - 17 millions. En outre, on constate une augmentation de 7 millions des amendes de stationnement en raison des voitures scannées, et de 4 millions supplémentaires provenant du paiement par SMS.

Le Ministre du Budget n'a pas précisé si l'augmentation s'expliquait en partie par le plus grand nombre de communes bruxelloises ayant choisi de confier la gestion du stationnement réglementé à l'agence régionale Parking.Brussels.