Les quatre éoliennes de Bernissart recalées par le duo Tellier-Borsus

Le projet d'installation des quatre éoliennes à Bernissart a finalement été recalé par la ministre de l’Environnement de la Région Wallonne, Céline Tellier (Ecolo), et le vice-président de la Wallonie et ministre de l’Agriculture et de l’Aménagement du Territoire, Willy Borsus (MR).

Le groupe énergétique français Engie avait introduit une demande pour installer quatre éoliennes le long de l'autoroute à Ville-Pommeroeul et la commune avait donné un avis favorable. Mais les ministres ont suivi les arguments des défenseurs de la nature et ont donc dit "non" au projet.

Le dossier n’est toutefois pas encore clos puisqu’ Engie a encore la possibilité d'introduire un recours auprès du gouvernement wallon.