Les quatre accès rouverts sur la liaison E40/E25 à Liège

Les quatre accès à la liaison E40/E25, ou A602, à Liège qui avaient fermés lundi après-midi en raison d'une "panne technique de la signalisation dynamique" ont été rouverts en début de soirée, a communiqué la porte-parole de la Sofico, l'organisme qui gère les infrastructures routières de Wallonie. Ces accès avaient été fermés temporairement.

Il s'agissait des accès en direction du Luxembourg, aux Guillemins et Val Benoît, et en direction de Bruxelles, à Belle île ou Grosses Battes, et Val Benoît.

Durant la fermeture des accès, les automobilistes avaient été invités à "adapter leur itinéraire". De 70.000 à 90.000 véhicules passent chaque jour par ces accès. Ils sont particulièrement nombreux en heure de pointe.