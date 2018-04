Les professions dans les parcs bruxellois se féminisent peu à peu

Seulement 34 femmes travaillent dans les espaces verts bruxellois contre 283 hommes. C'est peu, mais c'est beaucoup plus qu'il y a 25 ans puisqu'il y en avait... zéro! Les métiers de gardiens de parc et de jardinier sont davantage associés aux hommes et pourtant, ce sont des tâches à la portée de tous et de toutes.

Il s'agit de faire respecter le règlement du parc comme par exemple vérifier que les promeneurs ont bien leur chien en laisse ou empêcher que les gens ne jettent leurs déchets par terre. Mais il y a aussi des missions d'animation de groupes d'enfants. Des tâches qui collent davantage à un type de personnalité qu'à un genre en particulier. Voilà pourquoi Bruxelles environnement a décidé de féminiser ses effectifs dans les Espaces verts pour s'approcher de la parité.

"On est parti de zéro femme en 1993 à 34 gardiennes de parcs et jardinières actuellement, explique Nathalie Guilmin, porte-parole de Bruxelles environnement. Mais il y a 283 hommes donc on n'a pas du tout atteint la parité. Les changements sont lents à produire leurs effets. Mais sur les derniers engagement il y avait quatre femmes pour six hommes donc la tendance est positive à nos yeux. On souhaite vraiment mettre l'accent que les femmes dans les parcs, c'est quelque chose d'important à la fois pour l'aspect sécurité mais aussi pour donner des opportunités d'emplois aux femmes à Bruxelles."