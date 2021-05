Les producteurs de cresson se réjouissent de la météo pluvieuse

A 65 ans, Hervé Gergay a les pieds dans l'eau. Il comptabilise 50 années d'expertise dans la production de cresson en Hesbaye. L'eau et le cresson, c'est le mariage réussi, surtout avec les précipitations de ces derniers jours. "On est tributaire de l'eau pour la culture du cresson" explique Hervé Gergay. "Ici, ça nous arrange pour un mieux, ça arrange certainement tous les producteurs de la terre, mais il nous manque assez bien de chaleur aussi, les températures sont quand même un peu trop fraîches pour la saison, mais la pluie nous fait un très grand bien. Les nappes phréatiques en ont vraiment besoin".

Quand le secteur de l'horeca reprend des couleurs, c'est aussi le cas pour l'entreprise d'Hervé Gergay: "On reprend des couleurs tout aussi bien que l'horeca parce que nous avions une très grosse clientèle sur l'horeca qui couvrait quand même une trentaine de pourcents de notre chiffre d'affaires, ainsi que les petits marchés locaux qu'on avait aussi perdus au début de la pandémie. Leur réouverture nous a mis du baume au cœur. Il ne faut pas oublier que le cresson n'arrête pas de pousser. Nous, ce sont des frais en plus de couper et de jeter, alors qu'on n'aime pas le faire. Donc ça nous a fait un très grand bien".

Pour ces producteurs, le lundi de Pentecôte est un jour d'activité comme un autre. Ils doivent répondre aux demandes de leurs clients: "Ce cresson va partir demain matin à la première heure pour le marché matinal de Bruxelles notamment. On cueille aujourd'hui pour que la qualité soit la plus fraiche possible".

Hervé Gergay et son épouse pensent à leur retraite. Ils sont à la recherche d'un partenaire qui leur permettra de mettre les pieds hors de l'eau.