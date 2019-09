Les problèmes de gouvernance au sein de l’ISPPC abordés au Parlement wallon

Les dernières révélations concernant la gestion de l’intercommunale ISPPC à Charleroi ont été évoquées au Parlement wallon. Il est question de hausses de salaires injustifiées des membres du comité de direction, d’un appel à candidature tronqué ou encore de la désignation d’un administrateur indépendant qui ne l’était pas. La ministre de tutelle Valérie De Bue est intervenue et a fait annuler ces décisions contraires au récent décret gouvernance. Elle a par ailleurs entendu la direction de l’ISPPC le 29 août. A l’issue de cette rencontre, cette dernière a manifesté sa volonté de se conformer aux décisions de la tutelle régionale.

Le sujet a fait l’objet de plusieurs interpellations en séance plénière. Germain Mugemangango (PTB) a exigé une plus grande transparence et l’envoi d’un commissaire spécial. Cette dernière option a été rejetée par Valérie De Bue. L’Ecolo Christophe Clersy lui s’est dit en colère et découragé suite à ces révélations qui mettent la démocratie à mal selon lui.

Pour la PS Latifa Gahouchi, cette affaire laissera de toute façon des traces et doit faire l’objet d’un suivi. La ministre estime que la balle est maintenant dans le camp du comité d’audit et du conseil d’administration de l’ISPPC qui se réunit lundi prochain. Dans sa réponse, celle-ci a insisté sur le rôle de contrôle que le CA doit jouer au sein de l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi.