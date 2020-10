Les prisons face au covid: "On a tenté de restreindre le moins possible les droits et libertés des détenus."

Vincent Van Quickenborne, le nouveau ministre de la Justice, s'est rendu à la prison d’Andenne ce mardi matin. Une visite qui avait pour but de mesurer les conditions de vie en temps de covid pour les 400 détenus et les 300 agents pénitentiaires.

La prison d’Andenne, "c’est un peu comme une petite ville" en milieu clos, qui a dû, comme ailleurs, prendre des mesures pour éviter la propagation du virus. Et cela passe forcément par quelques contraintes qui réduisent un peu la liberté des prisonniers.

"Les mesures que l’on a adoptées ici sont à peu près identiques à celles que l’on retrouve dans la société civile, explique Catherine Zicot, chef d'établissement de la prison d'Andenne. On a dû mettre des plexiglas pour les salles de visite par exemple. Et en fonction de l’évolution du virus, on pouvait permettre plus ou moins de liberté aux détenus. Actuellement, ils ont droit à une visite par semaine. Avant, ils avaient droit à des visites sans surveillance mais cela a été supprimé suite à la recrudescence de la pandémie."

A côté de cela, ajoute Catherine Zicot, "on a gardé le travail, le préau et le sport mais avec des compartimentages, des masques – obligatoires partout -, etc. En somme, à peu de choses près, c’est comme à l’extérieur de la prison. On a d’ailleurs essayé de restreindre le moins possible les droits des détenus afin qu’ils puissent supporter la pandémie tout en étant enfermés."