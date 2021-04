Les premières nouvelles Kids-ID délivrées cette semaine à Ath

La Ville d’Ath va distribuer cette semaine les nouvelles Kids-ID, les nouvelles cartes d’identité pour les moins de 12 ans. C’est la première ville de Wallonie à y passer. Les autres suivront dans les prochaines semaines. En Flandre, elles sont délivrées à Schoten et Louvain.

Cette nouvelle carte d’identité pour enfants sera en fait plus sécurisée. Elle contiendra une puce sans contact et un code-barres, pour la lecture sans contact des données. La photo d’identité figurera aussi des deux côtés, ce qui la rendra plus difficile à falsifier. L’autre objectif de ce renouvellement de la Kids-ID est d’avoir une uniformité au niveau européen pour ce type de documents. Une façon de faciliter les contrôles.

Cette carte d’identité pour les moins de 12 ans n’est pas obligatoire en Belgique. Elle permet de voyager dans l’Union européenne, et dans certains pays en dehors de l’Europe comme la Turquie, l’Égypte et la Tunisie. En Belgique, chaque année, 400 mille cartes d’identité pour enfants sont demandées.

Le renouvellement ne signifie pas que les anciennes cartes d’identité pour enfants sont à mettre à la poubelle. Elles restent acceptées jusqu’à leur date de fin de validité. Ce renouvellement ne va non plus faire grimper le prix. Il reste à 6,60€ auxquels il faut ajouter la taxe communale, soit au total environ 10€.