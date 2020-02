Les premières jonquilles fleurissent déjà !

Les températures plutôt clémentes que nous connaissons actuellement ont un impact sur la nature et notamment sur les jonquilles qui fleurissent plus tôt que prévu. C’est le cas notamment dans un champ de Leers-et-Fosteau, un petit village de l’entité thudinienne situé à quelques kilomètres de la frontière française. Le propriétaire Gaston Van Wilder y cultive des fleurs à couper. Les premières à sortir de terre sont les jonquilles avant les tulipes. Généralement la fleuraison commence début mars mais cette année elle a débuté avec quinze jours d’avance.

" C’est exceptionnel, explique cet agriculteur ! Je m’active donc pour placer les panneaux publicitaires à l’entrée de mes parcelles. J’espère pouvoir commencer les ventes dès le début des vacances de carnaval. Je n’ai jamais vu ça ! "

Gaston Van Wilder ne se réjouit qu’à moitié de cette fleuraison précoce de jonquilles. Il craint un coup de gel tardif ; si ces fleurs sont assez résistantes et ne craignent donc pas grand-chose, c’est beaucoup plus problématique pour ses autres cultures et notamment ses vergers où les bourgeons ont déjà fait leur apparition. Une chute des températures en période de fleuraison pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur la production de fruits.