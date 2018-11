Les poubelles des Carolos diminuent, mais il reste du boulot pour l'intercommunale Tibi

Le sac poubelle des habitants de la région de Charleroi a maigri. En un an, il a perdu 3 kilos. Et en dix ans, 23 kilos. En parallèle, le recyclage s'est développé. C'est mieux pour l'environnement, mais "le meilleur déchet, c'est pas de déchet du tout".

Il reste du boulot, en effet, dans la gestion des déchets. Le mouvement "zéro déchet" n'en est qu'à ses balbutiements. Si les poubelles diminuent, elles représentent encore 170 kilos par an et par habitant. Et quand on y ajoute les déchets recyclables, on arrive à 450 kilos de déchets en tout genre produits annuellement par personne.