Les postiers du centre de tri de Braine-l'Alleud ont repris le travail

Les postiers ont repris le travail ce jeudi et ont mis fin à une grève entamée depuis une semaine. Cette action a affecté la distribution des colis et du courrier à Braine l’Alleud, Waterloo, Tubize et La Hulpe. Il faudra certainement quelques jours pour résorber le retard accumulé.

La direction a accepté de reporter au mois de septembre l’application du plan Géoroute, qui prévoit la suppression de 2 tournées quotidiennes, sur les 98 actuelles. Les postiers n’ont donc pas obtenu pleinement satisfaction, ils demandaient le maintien de l’emploi.