Les portes du CPAS d'Ixelles sont fermées ce lundi

C'est un conflit avec la direction de la maison de repos du CPAS qui est à l'origine de l'action entamée ce lundi matin. Depuis plusieurs mois, une partie du personnel de la résidence Van Aa, qui dépend du CPAS d'Ixelles, dénonce un mauvais climat au sein de l'institution. La CSC reproche à l'actuel directeur une attitude dénigrante à l'encontre du personnel et cela engendrerait une démotivation voire des cas de burn-out parmi les soignants. Il y a quelques mois, un conciliateur social a été désigné pour tenter de trouver un terrain d'entente apaisement. Mais jusqu'ici, rien n'a changé, selon Benoit Lambotte, permanent régional CSC Services Publics :

"et tout cela désorganise le service rendu aux résidents de la maison de repos". Face à la "passivité" du CPAS, le syndicat chrétien a donc décidé d'empêcher le personnel et les bénéficiaires d'accéder aux locaux du CPAS, ce lundi. Les portes devraient rouvrir normalement dès mardi matin.