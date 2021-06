Les pompiers secourent des scouts en pleine nuit près de Rochefort

Dans la nuit de lundi à mardi, les pompiers ont porté secours à un groupe de douze scouts à Wavreille, dans la commune de Rochefort. Ils étaient en plein pré-camp lorsque des orages ont entraîné la montée des eaux. Les jeunes adultes avaient installé leur campement le long d'un petit affluent de la Lesse. Ils ont dû traverser la rivière à pied pour regagner leurs véhicules qui étaient garés de l'autre côté du cours d'eau.

Les secouristes ont retrouvé les scouts trempés et frigorifiés. Ils les ont mis à l'abri dans la salle de fête de Wavreille. Le Lieutenant Lietart de la zone de pompiers DinaPhi en a profité pour rappeler les règles de sécurité à l'approche des camps scouts cet été: "Il faut toujours être prudents quand on est à proximité d'un cours d'eau, surtout durant la saison des orages. La région est vallonnée donc il risque d'y avoir des ruissellements et des montées d'eau".