Les pompiers de Tournai appelés pour trois fuites de gaz à Tournai et Leuze

Les services de la zone de secours Hainaut-Ouest ont d'abord été appelés ce mardi matin pour intervenir sur une fuite de gaz dans un immeuble à appartements, à la rue Dusquesnoy dans le centre-ville. Tournai. Deux personnes ont été évacuées et hospitalisées pour un contrôle de leurs paramètres de santé. La fuite de gaz a été localisée dans le bâtiment. Les services de l'Opérateur des réseaux gaz et électricité (Ores) ont été alertés et une équipe a été dépêchée sur les lieux pour sécuriser les lieux, comme c'est toujours le cas, même pour des installations privées défectueuses.

Hasard des faits divers, deux autres fuites de gaz ont mobilisé les services de secours ce mardi matin. Des fuites toutes deux localisées sur des chantiers. Une conduite de moyenne pression a été touchée sur la Grand-Route à Gaurain-Ramecroix. Une entreprise voisine, la Briqueterie de Ploegsteert a été privée de gaz.

L'autre fuite a été signalée à Leuze, sur un chantier situé à la rue du Bois.

Dans les deux cas ce sont des engins de chantier qui ont accroché les conduites. Le porte-parole d'Ores, Jean-Michel Brébant déplore ces incidents trop fréquents: "nous connaissons quasiment un incident par jour sur l'ensemble de la Wallonie, c'est regrettable pour nous mais aussi pour nos clients qui subissent les désagréments de ces fuites causées par des engins de chantier".