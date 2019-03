Les pompiers de la caserne de Wavre se plaignent d'un dangereux sous-effectif

Le ton monte au sein des pompiers de la caserne de Wavre, l’une des plus importantes de la zone Brabant Wallon. Ils se plaignent principalement d'un manque de personnel... l’urgence est d'ajouter deux pompiers de garde supplémentaires.

La situation actuelle les oblige à partir en intervention en sous effectif. Ce qui leur impose parfois de laisser la citerne à la caserne, et donc d'éteindre des feux sans réserve d’eau.

"On fait du bricolage. On a choisi ce métier pour aider les gens et nous n'avons pas les moyens de le faire", se lamente Vincent VanHove, délégué syndical du SLFP (libéral).

Le sujet est à l’ordre du jour d’une réunion qui doit se tenir le 22 mars, mais pour le syndicaliste, c’est trop tard: "Et rien ne dit qu’une solution sera trouvée ce jour-la. On ne peut plus remettre à plus tard "... "Un préavis de grève sera normalement déposé demain. ils me confirment que quoi qu’il arrive ça n’aura pas d’impact sur les interventions". Ce préavis est davantage destiné à couvrir les actions de protestation. En attendant, les pompiers mécontents ont déployé une banderole sur la façade et allumé un feu de palette. Pour attirer l’attention.