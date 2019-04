Les pompiers de Charleroi auront bientôt leur Colossus

Le Colossus, c'est ce robot télécommandé qui est intervenu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, au plus fort de l'incendie, lundi soir. L'engin, monté sur des chenilles, est capable d'accéder à des incendies ou des sinistres où il serait trop risquer d'engager des pompiers qui risqueraient tout simplement leur vie. Lundi, face au risque supposé d'effondrement des voûtes de la cathédrale, c'est un des sept Colossus dont disposent les pompiers de Paris qui a pénétré la nef centrale pour y éteindre le feu et faire baisser la température extérieure. Relié à une arrivée d'eau et doté d'une lance à incendie, l'appareil électrique a une autonomie de 8 heures et un rayon d'action de 100 mètres. Il est également capable de tracter des charges jusqu'à 2 tonnes. Equipé d'une civière, il peut également transporter des victimes sur des terrains escarpés.

Charleroi sera équipé à la fin de ce mois

La zone de secours Hainaut Est a commandé un de ces appareils à la firme française de la Rochelle qui les produit. L'engin sera livré à la fin de ce mois et d'ores et déjà opérationnel puisque la prise en main ne demande pas de formation longue et fastidieuse. De son propre aveux peu doué pour ce genre de manipulations, le Major Maurice Mellaerts qui a géré l'acquisition du Colossus pour la zone, le confirme : "j'ai pu piloter le robot sans avoir aucune explication ni instruction préalables. C'est un joystique comme un auto téléguidée. Il y a deux manettes et un écran qui permet de suivre les déplacements à distance. Nous avons d'ailleurs vérifier la portée annoncée de 100 mètres". On parle de robot, mais il s'agit plus encore d'un drone terrestre, un peu du genre de ceux qui sont utilisés par les services de déminages pour intervenir à distance sur des opérations délicates. L'engin, maniable donc, mesure 1m60 de long, un peu plus d'un mètre de large et entre 70 et 80 centimètres de haut. Et malgré ses 500 kilos, il évolue sur les terrains les plus accidentés.