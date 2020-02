Les pompiers de Bruxelles restent mobilisés après le passage de la tempête Ciara

Aucun blessé à déplorer mais de nombreuses interventions suite aux intempéries de ces dernières heures à Bruxelles. Les pompiers sont ainsi intervenus à 321 reprises au cours de la nuit pour des panneaux publicitaires, des corniches ou des bacs de fleurs, emportés par les vents violents. Parmi ces interventions, 72 concernaient des arbres tombés sur la voie publique. Des interventions qui se sont poursuivies tout au long de la matinée. Ainsi entre 6 heures du matin et midi, les pompiers, ont été appelés à plus de 50 reprises (dont 8 arbres qui posaient problème). Une cinquantaine d’interventions sont encore prévues dans les prochaines heures.

La Stib annonce par ailleurs que plusieurs lignes de bus et de tram sont encore impactées ce matin par tempête Ciara. Ainsi les trams 3 et 7 sont interrompus entre le Pont Van Praet et Heembeek en raison de caténaire arraché. Ils sont remplacés par des T-bus, tout comme le tram 44 remplacé par des T-bus entre Madoux et Tervuren Station.

Les parcs et espaces verts régionaux seront encore fermés ce lundi. L’école secondaire Théo Lambert, située dans le parc Astrid à Anderlecht, sera également fermée. Les cours ne reprendront donc que demain mardi.