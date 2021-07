Les pompiers de Bruxelles capturent un serpent caché sous le capot d’une voiture

Ce vendredi après-midi, les pompiers de Bruxelles ont été appelés pour une intervention d’un genre un peu particulier. Il s’agissait de capturer un serpent d’une cinquantaine de centimètres qui avait trouvé refuge sous le capot d’une voiture. Le véhicule avait été acquis par un revendeur de véhicules d’occasion et se trouvait rue Heyvaert à Molenbeek-Saint-Jean. La voiture venait de Bordeaux et était destinée à l’exportation. Après quelques tentatives infructueuses, le reptile a finalement été capturé et confié à la Ligue Royale Belge de Protection des oiseaux (LRBPO). L’espèce précise du reptile n’est pas connue pour le moment.