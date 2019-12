Les pompiers bruxellois ont un nouveau cadre linguistique

Fort de l’avis positif de la Commission permanente de contrôle linguistique, le gouvernement bruxellois a adopté le nouveau cadre linguistique des pompiers, a annoncé vendredi le secrétaire d'Etat en charge du SIAMU de la Région-capitale, Pascal Smet. Le précédent cadre linguistique était arrivé à échéance le 30 juin dernier. Le nouveau entrera en vigueur dès janvier prochain.

Le corps des pompiers de Bruxelles sera constitué à 70,66% de francophones et à 29,34% de néerlandophones. Cette répartition est le fruit de comptages, réalisés entre octobre 2018 et avril 2019, et d’adaptations permettant de garantir la présence d’un pompier néerlandophone lors de chaque départ des casernes.