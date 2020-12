Les pompiers appellent à la prudence quant à l'utilisation de braseros et chauffages extérieurs pendant les fêtes

Avec l’augmentation des achats de braseros et appareils de chauffage extérieur en cette période de fêtes marquées par l’épidémie de coronavirus, les pompiers sont inquiets. Ils rappellent les risques d’intoxication au monoxyde de carbone (CO), de brûlures et d’incendie liés à l’usage de ces sources de chaleur.

Pour rappel, les règles pendant le réveillon de Noël sont les suivantes : vous pouvez recevoir deux personnes si vous êtes isolés, une personne si vous ne l’êtes pas. Par contre, la bulle peut s’élargir un peu si vous restez dehors, avec 4 invités admis.

Dans les jardineries comme celle de Sambreville, le constat est clair : oui, les ventes d’appareils au gaz pour se chauffer à l’extérieur et de braseros sont en forte hausse. "On a constaté une augmentation de 40% des ventes de ces produits pendant le mois de décembre", explique Aurélien Oost gérant.

Entre 5 et 10 accidents chaque année dans la zone Val de Sambre

Chaque année dans le sud du namurois, les pompiers recensent entre 5 et 10 accidents liés à l’usage du feu lors de la période des fêtes. La crainte ici : que ce nombre explose. "Oui, on a quelques craintes. Les dangers, c’est par exemple de renverser le brasero ou que ce dernier ne provoque un incendie. Il y a aussi les risques d’intoxication liés à l’usage des chauffages au gaz", explique le colonel Marc Gilbert commandant de la zone.



"Il faut éviter de brûler n’importe quel bois, du plastique ou encore des emballages. Important également de ne pas faire de trop grandes flammes qui pourraient être dangereuses et conduire à un incendie d’habitation".

Quant à l’extinction, il y a aussi des règles à respecter. Il est essentiel d’avoir à proximité du feu de quoi éteindre (un seau d’eau ou une couverture) en privilégiant un extincteur. Celui-ci doit être utilisé à une certaine distance pour ne pas projeter des braises par terre.

"Pas de feu dans un endroit clos"

L’autre crainte des hommes du feu, avec cette météo, est que les particuliers se chauffent dans des espaces qui ne sont pas assez ventilés comme un garage, une cabane de jardin ou une terrasse avec un toit. "Si l’endroit n’est pas suffisamment aéré, il y des risques d’intoxication au monoxyde de carbone", explique David Covens capitaine à la zone NAGE.

"Il faut être vigilant à ce que les gaz de combustion puissent bien s’échapper. Il est donc important que ces appareils chauffants ou braseros ne soient pas utiliser dans des environnements clos ou semi-fermés".

Quant aux accidents liés aux feux d’artifice, les pompiers demandent aux citoyens de respecter l’interdiction en vigueur. "Les autorités ont décidé d’interdire l’usage de ces feux. On espère que les personnes resteront prudentes durant cette période de crise sanitaire", conclut David Covens.

"Les hommes du feu ont déjà dû intervenir pour plusieurs incidents consécutifs à la manipulation de braseros ces dernières semaines en différents endroits du pays", explique Walter Derieuw. Le porte-parole des pompiers de Bruxelles rappelle aux citoyens d’être prudents.