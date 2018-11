Les pollueurs dans le collimateur de la Police Boraine le week-end dernier

Dépôts sauvages, constructions et rénovations sans permis adéquat, infractions environnementales, infractions liées au Règlement général de Police ont été la cible de contrôles organisés par les policiers de la zone boraine le week-end dernier. Ces contrôles, menés par des policiers du service Environnement de la zone, ont permis de sanctionner de nombreuses infractions.

Des poubelles qui débordent

À Boussu, à Saint-Ghislain et à Quaregnon, des cafés ont fait l'objet de procès-verbaux pour tapage et pour non-respect des heures de fermeture. À Colfontaine, à Frameries et à Quaregnon, les exploitants de magasins de nuit ont été verbalisés pour vente d'alcool après 22h00. À Saint-Ghislain et Colfontaine, des pv ont également été rédigés à charge des exploitants de magasins pour non-entretien des abords encombrés de déchets et de cannettes vides. Trois procès-verbaux ont été rédigés à Saint-Ghislain pour consommation d'alcool sur la voie publique. La présence de containers non-autorisés, non-signalés ou non-éclairés a été sanctionnée.

La police boraine a par ailleurs indiqué que des contrôles similaires sont à nouveau prévus dans les semaines à venir.