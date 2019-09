Les policiers namurois dénoncent un climat de plus en plus hostile aux forces de l'ordre lors des Fêtes de Wallonie

La police namuroise tire un premier bilan de ces Wallos. Une édition qui s’est déroulée sans heurt ni incident majeur. Pas de pic dans le nombre d’interventions non plus, ni dans les délits constatés… Mais il y a toutefois un point noir : le climat de plus en plus hostile aux forces de l’ordre.

Quatre agents ont été blessés sur l’ensemble du weekend. Et de manière générale, la police se plaint d’avoir été systématiquement "prise à partie" par une minorité de fêtards.

"Dès qu’on partait en intervention, on se prenait des bières, des gobelets, des bouteilles d’eau… Et puis, des gens – sans être particulièrement imbibés – s’adressaient de manière agressive à la police alors qu’ils n’étaient même pas en cause, déclare le commissaire Manu Leleu, directeur des opérations à la police de Namur. "Vous n’avez rien d’autre à faire ? Vous êtes là uniquement pour nous embêter !", nous lançait-on. Des réflexions complètement déplacées et stupides ! Nous, policiers, on essaie toujours de désamorcer les situations, d’apaiser les gens et d’arriver à un règlement pacifique du problème… Mais avec une certaine frange de la population, force est de constater que c’est impossible ! Ces gens cherchent totalement l’inverse. A l’avenir, on devra donc avoir une attitude un peu plus ferme avec ce genre d’individus."