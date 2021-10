Les policiers mènent une grève du zèle aux aéroports de Charleroi et de Zaventem

Les syndicats de police organisent ce vendredi une action de ponctualité aux aéroports de Zaventem et Charleroi. La raison de cette action est l'échec des négociations salariales.

Pendant l'action, la police effectuera son travail de manière plus approfondie. Cela va du contrôle des papiers d'identité et des bagages à la vérification de l'enregistrement et des voies d'accès à l'aéroport.

L'action est organisée en front commun syndical: outre l'ACV et la CSC Services publics, le VSOA et le SLFP (libéraux), l'ACOD et la CGSP (socialistes) et la NSPV et le SNPS y participent en effet.