Les policiers de Bruxelles-Ville seront-ils bientôt équipés de bodycam ?

Il s'agit d'un petit boîtier noir orné d’un objectif de caméra accroché au col ou à la poche… Le policier devra l'enclencher pendant l’intervention et prévenir qu’il est en train de filmer.

La mesure figure en bonne place dans l’accord de majorité de la Ville de Bruxelles (PS/Ecolo/DéFi). L’objectif est d’objectiver les faits avec l’image.

Selon Fabian Maingain, nouvel échevin DéFI, mettre en place ce dispositif permettra également d'améliorer les conditions de travail des policiers. "Je crois que ce qui est important, c’est de faire comprendre que c’est une mesure qui vise tant la protection des policiers dans leurs opérations, qui visent vraiment à les protéger et à sécuriser leurs interventions, que le citoyen, et qui permet d’avoir une vue objective sur le déroulement d’une intervention policière. Les modalités pratiques vont maintenant être négociées au sein de la zone en intelligence, en coopération, en dialogue avec des syndicats et des policiers."

L’idée est plutôt bien reçue par les syndicats et les fonctionnaires de police. Toutefois, selon eux, à l’heure actuelle, la priorité est autre : la charge de travail trop importante due au manque d’effectifs.

"On pense que c’est bénéfique parce que ça va objectiver l’action des policiers, car on aura une contextualisation de la chose, commente Frédéric Fortunato, permanent syndical SNPS. On aura ce qui se passe avant, ce qui se passe pendant et ce qui se passe après, ce qui permettra alors de faire la lumière sur l’action des policiers. Est-elle justifiée ou injustifiée ? Maintenant, dire que c’est une priorité au 1er janvier, on n’en est pas convaincu."

Des brigades locales comme Uneus, à Saint-Gilles, se disent prêtes à tester les caméras, mais pour le moment en Région bruxelloise, aucun policier ne porte l’une de ces bodycams.