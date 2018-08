Les policiers bruxellois ont eu un été particulièrement chargé… Trop ?

Entre le sommet de l’OTAN, la Coupe du monde ou encore les événements musicaux comme le BSF, les policiers de Bruxelles ont été bien occupés. Résultat : certains sont épuisés.

"Ils sont un peu usés parce que depuis la Coupe du monde, les périodes se suivent les unes après les autres, donc c’est très compliqué au niveau social, explique Frédéric Fortunato, délégué permanent du SNPS. Ils ont des jours de repos qui sont prévus et qui sautent pour faire d’autres services. Mais il faut aussi pouvoir garder une vie sociale, il faut être présent à la maison, certains sont de jeunes parents."

Du côté de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, on l’admet : l’été a été difficile. Mais pour Olivier Slosse, porte-parole, cela reste bien organisé. "On organise ça en respectant le statut, le nombre d’heures qu’on peut travailler d’affilée, le temps de repos, etc."

Mais un système de dérogation permet d’aller au-delà de ce cadre réglementaire. Pour le syndicaliste, on en abuse. "Faux", répond de son côté Olivier Slosse. "Ce n’est pas qu’il y en a tout le temps non plus, on essaye de retourner le plus rapidement possible à un travail normal. D’un autre côté, on sait que quand on travaille à la police de Bruxelles, il y aura du boulot et qu’on fera des heures."

Malgré la fin du BSF, pas de répit pour les policiers de Bruxelles ! Certains seront même envoyés au Grand-Prix de Spa-Francorchamps à la fin du mois pour donner un coup de main.