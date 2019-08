Les petits secrets de fabrication d'un grand musée. Dans les coulisses de l'Institut des Sciences naturelles

Ils travaillent à l’ombre des géants. Ils y ont parfois passé toute leur vie active et parfois même leurs nuits ! Des hommes et des femmes qui bichonnent, restaurent ou démystifient les grands mystères du monde vivant. Des iguanodons de Bernissart à la préservation de la biodiversité, ils tentent avec des moyens parfois modestes de faire vivre le musée des Sciences naturelles.

Guy Loncke : concierge et gardien des précieuses collections

Guy Loncke, le concierge, s'octroie chaque jour un moment de répit, avec vue unique sur le quartier européen - © RTBF

Retour dans le hall d’entrée du musée pour franchir une petite porte dérobée. Celle qui mène chez Guy Loncke. Il est à la fois concierge et comptable au musée. Et n’imaginez pas que tout cela l’empêche de dormir. Cela fait 35 ans qu’il vit ici et il y a élevé ses deux filles. "Nous avons vécu au milieu des squelettes et des fossiles, c’était une vie assez extraordinaire pour des enfants". Les jours de fermeture du musée, elles faisaient du badminton dans le hall d’entrée et parfois, il fallait aller rechercher le volant coincé dans le décor, se souvient Guy Loncke.

Empêcher les importuns d’entrer avant l’heure ou éviter que d’autres ne restent après la fermeture des portes, ne constituent pourtant qu’une partie du travail de Guy Loncke. Car l’homme travaille aussi à la comptabilité du musée. Une vie au service de l’institution mais dans laquelle, il a su s’aménager de petits moments de répit. Ainsi le soir, quand les visiteurs sont partis, il peut s’octroyer une petite pause, enfin solitaire, sur les toits du musée.